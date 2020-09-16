إليكم نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 13 الحالي و14 منه، وأظهرت وجود 5 حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 13/9/2020 كالاتي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA الرقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA الرقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 307 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 14/9/2020 على الشكل الاتي:

رحلة فرانكفورت : شركة LH الرقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus الرقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (حالة واحدة إيجابية)