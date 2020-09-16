"التيار" مؤيد للمبادرة الفرنسية لانها فرصة

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الديار: على صعيد تأليف الحكومة، فقد قالت المصادر في التيار الوطني الحر ان موقف التيار واضح وهو مؤيد للمبادرة الفرنسية لانها فرصة حقيقية لانقاذ لبنان، كما ان التيار اعلن انه لا يريد اي مطلب او شرط بهدف تسهيل ولادة الحكومة.

واضافت ان الورقة «الخلاصية» التي قدّمها الوطني الحر لرئيس الجمهورية وللرئيس الفرنسي تتلاقى مع طروحات فرنسا الاصلاحية. ولفتت المصادر الى ان التيار الوطني الحر يؤيد المداورة في كل الوزارات، وفي الوقت ذاته، اكدت انه في حال بقيت وزارة المالية للثنائي الشيعي فلا مانع لديها.

وفي الوقت ذاته، استنكرت المصادر في التيار الوطني الحر ممارسات البعض في لبنان وتلطيهم وراء المبادرة الفرنسية والعقوبات الاميركية للانتقام من التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي.