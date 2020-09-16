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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 16 أيلول 2020

16
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الأخبار: هكذا... الصورة أوضح!

نيران أميركية على ماكرون... وأديب على مشارف الاعتذار: المبادرة الفرنسية تترنّح

قراءة أولية في حكم المحكمة الخاصة باغتيال الحريري [2/2]: القضاة «يتهمون» المدعي العـام بـ«الفشل» و«الإخفاق»

 

 

 

 

البناء: السنيورة يريد المالية… وأديب يشاور باريس… وماكرون يحسم موقفه اليوم… والخميس حاسم
مشاورات بعبدا: الثنائيّ متمسك بالماليّة وتسمية وزرائه مقاطعة قواتيّة اشتراكيّة / حردان لمداورة تعزّز مسار الدولة المدنيّة بدلاً من استفزاز خطوط تماس طائفيّة

 

 

 

 

نداء الوطن: تطورات "ترسيم الحدود" تنتظر التشكيل
انتهى الوقت... الحكومة "يا أبيض يا أسود"

 

 

 


الديار: تريّث فرنسي ونصيحة للرئيس المكلف بمزيد من الاستشارات أو الاعتذار
حزب الله : «المالية» للثنائي .. واحادية الحريري بتشكيل الحكومة ستأخذ البلد للمجهول
الوطني الحرّ : دعوى قضائية ضدّ جعجع لتنظيمه حادثة ميرنا الشالوحي

 

 

 

 

اللواء: مشاورات بعبدا لم تمنع الإنزلاق: تشكيلة أديب اليوم أو الإعتذار!
«الثنائي» يقفل باب المساعي.. وماكرون يراجع المبادرة ويستعد

 

 

 

 


النهار: تعميم "أمر العمليات"... وأديب نحو الاعتذار

 

 

 

 


الجمهورية: التأليف في ذروة التعقيد

سبحة التطبيع تكر

 

 

 


the daily star: No breakthrough in Cabinet impasse, deadline expires

 

 

 

 

l'orient le jour: Journée décisive aujourd’hui pour l’initiative française

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