عناوين الصحف ليوم الأربعاء 16 أيلول 2020

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الأخبار: هكذا... الصورة أوضح!

نيران أميركية على ماكرون... وأديب على مشارف الاعتذار: المبادرة الفرنسية تترنّح



قراءة أولية في حكم المحكمة الخاصة باغتيال الحريري [2/2]: القضاة «يتهمون» المدعي العـام بـ«الفشل» و«الإخفاق»

البناء: السنيورة يريد المالية… وأديب يشاور باريس… وماكرون يحسم موقفه اليوم… والخميس حاسم

مشاورات بعبدا: الثنائيّ متمسك بالماليّة وتسمية وزرائه مقاطعة قواتيّة اشتراكيّة / حردان لمداورة تعزّز مسار الدولة المدنيّة بدلاً من استفزاز خطوط تماس طائفيّة

نداء الوطن: تطورات "ترسيم الحدود" تنتظر التشكيل

انتهى الوقت... الحكومة "يا أبيض يا أسود"



الديار: تريّث فرنسي ونصيحة للرئيس المكلف بمزيد من الاستشارات أو الاعتذار

حزب الله : «المالية» للثنائي .. واحادية الحريري بتشكيل الحكومة ستأخذ البلد للمجهول

الوطني الحرّ : دعوى قضائية ضدّ جعجع لتنظيمه حادثة ميرنا الشالوحي

اللواء: مشاورات بعبدا لم تمنع الإنزلاق: تشكيلة أديب اليوم أو الإعتذار!

«الثنائي» يقفل باب المساعي.. وماكرون يراجع المبادرة ويستعد



النهار: تعميم "أمر العمليات"... وأديب نحو الاعتذار



الجمهورية: التأليف في ذروة التعقيد

سبحة التطبيع تكر



the daily star: No breakthrough in Cabinet impasse, deadline expires

l'orient le jour: Journée décisive aujourd’hui pour l’initiative française