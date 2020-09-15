مريم البسّام غرّدت عن حادثة الشالوحي... وهكذا رد جيمي جبور عليها

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ردّ عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر جيمي جبور على مديرة الاخبار والبرامج السياسية في قناة الجديد بتغريدة جاء فيها:

"بتتذكري من تلات سنين لما حركة أمل هجموا على مبنى الجديد؟

اي ما كان لازم يجوا يتمختروا قدام المبنى ويسبوا التحسين

وانتو كان لازم تزيحولن المبنى من طريقن وما تفتحوا هوا وتستنجدوا بالجميع

والجيش ما كان مفروض يردّن عنكن تا ما يبيّن طرف

وانتي أكيد بعد نص ليل بلالك هالحكي."

ردّ جبور جاء على تغريدة للبسّام جاء فيها:

"بيان المحقق العدلي:

-القوات :مش لازم تتمختروا قدام مركز التيار وتلعنوا السليل والسلسفيل وتستدرجوا المشكل .

- التيار:اذا أُستفزيتوا ليش بدكن تخرطشوا هالبارودة ع اخواتهن بالشمبانيا .

- قيادة الجيش :مش لازم ببيانك تبيّني انك طرف بتنكشفي .

وانا مش لازم اكتب موقف""