تلقّى انذاراً بالصرف من مستشفى فتوح كسروان... فاعتدى بالضرب على المدير و4 موظفات

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أصدرت إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي - البوار البيان الآتي: "ظهر اليوم قام المدعو ح.ع. بالاعتداء بالضرب على أربع موظفات يعملن في المستشفى، قبل أن ينتقل الى مكتب رئيس مجلس الادارة ومدير المستشفى الدكتور أندره قزيلي، الأمر الذي أدى الى إصابة الجميع بجروح بالغة.

إثر ذلك، تمت معالجة الموظفات وإدخال قزيلي الى غرفة العناية الفائقة بسبب كسور عديدة في عظام الوجه، في الجيوب الأنفية وحجر العين الخارجي مع نزيف في الجيوب الأنفية وفق تقرير الطبيب الشرعي المعاين، حيث يتلقى العلاج ولا يزال تحت المراقبة الدقيقة حتى الساعة".

أضافت: "جرى الإشكال على خلفية سرقة قام بها المعتدي، وتم رصدها على شاشات المراقبة في المستشفى، حيث وجه له إنذار بالصرف، مما أثار غضبه وقام بالاعتداء على مدير المستشفى والفريق العامل".



وختمت: "استنكارا لحادث الاعتداء، نفذ الموظفون العاملون في المستشفى وقفة تضامنية مع مدير المستشفى وزميلاتهم المصابين، وطالبوا المراجع المختصة بالقيام بما يلزم لوقف المعتدي وسوقه أمام القضاء المختص".