تحقيقات القاضي صوان ستستكمل غداً...

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يستكمل المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان تحقيقاته في الملف، فيستمع غدا الأربعاء الى إفادة القاضي جاد معلوف الذي كان يشغل منصب قاضي الأمور المستعجلة في بيروت حتى تشرين الأول من العام 2017 قبل أن يُعين في منصب آخر بعد هذا التاريخ.



وكان صوان استمع اليوم الى إفادة وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس بصفة شاهد.



وبالتزامن مع مسار التحقيقات الجارية، قدمت نقابة المحامين في بيروت،ممثلة بالنقيب ملحم خلف، استدعاء بتاريخ 9 أيلول الجاري حول موضوع التسريبات الإعلامية التي تترافق مع مسار التحقيقات ما يؤثر سلبا على مجرياتها.