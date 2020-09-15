6 حالات ايجابية على متن رحلات جديدة وصلت الى بيروت

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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، "نتائج الدفعتين الأوليين من فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 13/9/2020 و14/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ست (6) حالات إيجابية.



وجاءت نتائج 13/9/2020 كالتالي:

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتين إيجابيتين)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (أربع حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)



وجاءت نتائج 14/9/2020 كالتالي:

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 1510 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (جميعها سلبية)".