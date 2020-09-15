الى المتضررين من انفجار بيروت... هذا ما عليكم فعله!

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أنجزت وحدات الجيش أعمال مسح الأضرار جراء انفجار المرفأ والتي طالت الوحدات السكنية والمؤسّسات. وشملت عمليات المسح 69100 وحدة في المنطقة الأكثر تضرّرا، ونحو16000 في المنطقة الأقل تضررا. وبذلك تكون المؤسسة العسكرية قد أنهت مهمّتها في أقل من 15 يوما كما وعدت سابقا.

وحرصا من قيادة الجيش على أن تشمل أعمال المسح جميع الوحدات المتضرّرة، تجدّد دعوتها المواطنين الذين تضرّرت منازلهم ولم يتم الكشف عليها خارج المنطقة الأكثر تضرّرا، إلى إرسال موقع الوحدة السكنية أو المحل التجاري (share location) ورقم هاتف المتضرّر على الرقم التالي: 440343 /81 عبر تطبيق واتساب وذلك في مهلة أقصاها الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس في 17 /9 /2020، وذلك لتتمكّن لجان الجيش من إجراء آخر عملية مسح للأضرار يوم الجمعة المقبل في 18 /9 /2020.

وتؤكّد قيادة الجيش أن هذا الرقم هو الوحيد الذي يمكن التواصل عبره مع الجيش، وتشير في المقابل إلى وجوب عدم إجراء أي اتصال بهذا الرقم أو إرسال أي نص أو sms، وحصر التواصل بإرسال الموقع ورقم الهاتف عبر تطبيق الواتساب.