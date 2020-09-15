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طيران الشرق الاوسط اعلنت عن معاودة تسيير رحلاتها الى السعودية وفرنسا وهذه تفاصيل المواعيد...

15
SEPTEMBER
2020
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 اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان اليوم عن "معاودة تسيير رحلاتها المجدولة من وإلى جدة والرياض في المملكة العربية السعودية، إبتداء من 16 أيلول الحالي وفق الجداول التالية على أن تتم مراجعتها بشكل دوري تماشيا مع زيادة حجم الطلب:

من 16 أيلول لغاية 23 أيلول:
الوجهة رقم الرحلة التاريخ الإنطلاق من بيروت الإنطلاق من المملكة
جدة ME368/369 19 أيلول 18:00 21:30
جدة ME364/365 20 أيلول 08:55 12:25
جدة ME364/365 23 أيلول 08:55 12:25

الوجهة رقم الرحلة التاريخ الإنطلاق من بيروت الإنطلاق من المملكة
الرياض ME424/425 16 أيلول 08:45 12:05
الرياض ME424/425 17 أيلول 09:15 12:35
الرياض ME424/425 20 أيلول 08:45 12:05
الرياض ME424/425 21 أيلول 08:45 12:05
الرياض ME424/425 22 أيلول 08:45 12:05
الرياض ME424/425 23 أيلول 09:15 12:35

إبتداء من 24 أيلول ولغاية 24 تشرين الأول 2020
الوجهة رقم الرحلة أيام الرحلات الإنطلاق من بيروت الإنطلاق من المملكة
جدة ME368/369 الخميس - السبت - الأحد والثلاثاء 17:00 20:30
الرياض ME424/425 الخميس - السبت - الأحد والثلاثاء 17:10 20:30

وطلبت الشركة من "جميع المسافرين المغادرين إلى السعودية إجراء فحص PCR في مختبرات موثوقة على أن لا يتجاوز موعد إجراء فحص PCR 48 ساعة قبل وصول المسافر الى السعودية، ويجب على جميع المسافرين المغادرين تعبئة وتوقيع نموذج التعهد الصحي وتسليمه إلى مراكز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول إلى السعودية.

كما اعلنت الشركة عن "تسيير رحلات يومية من وإلى باريس إبتداء من 18 أيلول الحالي اضافة الى رحلات تبادل الرموز مع شركة آر فرانس.

الوجهة رقم الرحلة ايام الرحلات الإنطلاق من بيروت الإنطلاق من باريس
باريس ME211/212 رحلات يومية 07:55 13:40
باريس ME205/206 الخميس - السبت والأحد 16:05 09:15

وطلبت من "جميع المسافرين المغادرين إلى فرنسا كوجهة نهائية حيازة نتيجة فحص PCR سلبية لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ السفر. سيخضع المسافرون الذين لا يملكون نتيجة فحص PCR سلبية، لفحص PCR عند الوصول إلى فرنسا كما يجب عليهم الالتزام بالحجر الصحي لمدة يومين لحين صدور النتائج. يجب ملء شهادة القسم وشهادة السفر الدولية والاحتفاظ بها من قبل المسافرين لتقديمها إلى سلطات المطار عند الوصول إلى فرنسا. يجب ملء Passenger Locator form نموذج محدد موقع الركاب على متن الطائرة وتسليمها إلى طاقم الطائرة.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center 961-626999 - callcenter@mea.com.lb أو زيارة: https://bit.ly/3mhcbYy إضافة إلى وكيل سفركم". 

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