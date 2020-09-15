living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كتابان من المحافظ عبود يتعلقان بإزالة الردميات بسبب قرب موسم هطول الأمطار

15
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، "أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود وجه كتابين الى وزارة الثقافة وقيادة شرطة بيروت يتعلقان بإزالة الردميات بسبب قرب موسم هطول الأمطار.

كتاب وزارة الثقافة 
وفي ما يأتي نص الكتاب الى وزارة الثقافة:
"بالإشارة الى موضوع إزالة الردميات من أمام المباني التراثية قيد الترميم والتدعيم، وحيث إنه تبين للدوائر الفنية المختصة ضمن الإدارة البلدية إن بعض المتعهدين الذين يعملون تحت إشرافكم المباشر في ترميم وتدعيم بعض الأبنية التراثية التي تضررت من جراء إنفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 ، بالإبقاء على الردميات ومخلفات بعض أجزاء الأبنية ضمن الطرقات والأملاك العامة المحيطة بهذه الأبنية.

وبما أن موضوع التأخر في إزالة هذه الردميات والمخلفات وبسبب قرب موسم الشتاء الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث فياضانات من جراء تعرض بعض المصافي والريغارات وخطوط الصرف الصحي إلى الإنسداد في حال الإبقاء على هذه الردميات ضمن مواقعها الحالية.

لذا نأمل ، وفي معرض التنسيق والمتابعة من أجل تأمين السلامة العامة الإيعاز لكافة المتعهدين الذين يعملون تحت إشرافكم على إزالة كافة هذه المخلفات ونقلها إلى أماكن خاصة من أجل الحفاظ عليها في حال توجب ذلك أو نقلها الى المكبات العامة وذلك بأسرع وقت ممكن وقبل حلول فصل الخريف.

كتاب قيادة شرطة بيروت 
وجاء في الكتاب الى قيادة شرطة بيروت :"عملا بأحكام المادة 205 معطوفة على المادتين 194 و 197 من القانون رقم 17/1990 ، وحيث إنه تبين للدوائر الفنية المختصة ضمن الإدارة البلدية إن بعض المتعهدين الذين يعملون بترميم وتدعيم الأبنية الخاصة التي تضررت من جراء إنفجار المرفا بتاريخ 4/8/2020، يقومون بالإبقاء على بعض مواد البناء والردميات ضمن الأملاك العامة والخاصة المحيطة بالأبنية التي يتم العمل على ترميمها، وبسبب قرب موسم هطول الأمطار، وتفاديا لحدوث أي إنسداد ضمن خطوط الصرف الصحي ومياه الأمطار من جراء الإبقاء على هذه المواد والردميات من دون أي حماية لها تساعد في عدم إنجرافها وإنسيابها الى خطوط الصرف الصحي والذي تقوم الإدارة البلدية بتأمين تنظيفها قبل حلول موسم الشتاء ، لذا نأمل العمل على حث ودفع كافة المتعهدين وأصحاب العلاقة على إزالة هذه الردميات ونقلها إلى المكبات العامة فورا وعدم الإبقاء عليها ضمن الأملاك العامة ، كما والعمل على حماية مواد البناء التي قد تنجرف في حال هطول الأمطار عبر وضع أرضيات وأغطية من مواد تساعد في الحفاظ على هذه المواد وعدم إنجرافها ، وذلك تأميناً للسلامة العامة .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout