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النائب ادكار طرابلسي: للإسراع في تشكيل حكومة من نزيهين وقادرين على إجراء الإصلاحات المطلوبة

15
SEPTEMBER
2020
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استنكر النائب ادكار طرابلسي كل محاولات ضرب سلطة الدولة المركزيّة من التعرّض لموقع الرئاسة الأولى من قبل سياسيّين وناشطين وإعلاميّين وذباب الكترونيّ، الى محاولات العبث بالأمن وجرّ البلاد الى التقاتل والترهيب والى استحياء الميليشيات وتسلّطها على المناطق، الى الاعتداء على عناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة وقتلهم. 
 
ورأى النائب طرابلسي أن عودة النشاط الإرهابي في الشمال وتزامنه مع أعمال التكسير والاعتداءات في وسط العاصمة، هي أعمال عدائيّة يقوم بها فرقاء محليّين بالنيابة عن محاور خارجيّة متضرّرة من أجواء المبادرة الفرنسيّة الّتي فكّت الحصار الدوليّ عن لبنان بعد تفجير المرفأ. 
 
وطالب النائب طرابلسي بالإسراع في تشكيل حكومة من نزيهين وقادرين على إجراء الإصلاحات المطلوبة، تنال ثقة البرلمان ودعمه، ولا تكون حكومة يتوهّم البعض استخدامها لتحقيق أجندته السياسيّة ولفرض رأيه وللتحكّم بمفاصل البلاد. 
 
وكان النائب طرابلسي قد زار برفقة نواب من تكتل لبنان القوي العميد سامي الحويك في غرفة العمليّات الموحدة التي يشرف عليها الجيش اللبناني، وذلك للاطلاع على سير عمليات الترميم وخطط إعادة الاعمار في المنطقة المنكوبة في بيروت، وللبحث في الامكانيات المتاحة للإسراع بمساعدة الأهالي قبل حلول فصل الشتاء.  
 
وحذّر النائب طرابلسي من فوضى عمل الجمعيّات غير الحكوميّة الفاسدة التي تبيع الأوهام للمتضرّرين وتجني الثروات من المانحين، وأكّد على ضرورة وضع آليّات تضبط الفوضى القائمة وتؤمّن الشفافيّة المفقودة وتضمن وصول مساعدات الدول والمؤسّسات المانحة لتحقيق غايتها النبيلة. 
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