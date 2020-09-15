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قسائم أي بي تي الإلكترونية: الأسرع، الأسهل والأوفر

15
SEPTEMBER
2020
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استبدل الكاش والبطاقات بقسائم أي بي تي الالكترونية.

تتميّز هذه القسائم بسهولة توزيعها فهي تتماشى مع طرق التواصل المتطوّرة المعتمدة اليوم.

 

كونها الكترونية، يمكن ارسالها واعادة توزيعها عبر البريد أو حتى الهاتف بسهولة. كما تسهّل هذه الوسيلة عملية حفظ البيانات إداريًّا، حيث تحفظ على شكل لوائح قابلة التعديل. بالاضافة إلى ذلك، تخوّل المؤسسات الاشتراك بنظام أي بي تي لإدارة الوقود الذي يخوّل الحصول على تقارير وفواتير رسمية كما بالامكان الاطلاع على الحساب أونلاين في أي وقت وبكل امان. تتمتّع القسائم الالكترونية بالخصائص التالية:
- عدة أشكال الكترونية
- أحادية الاستخدام
- بالعملة اللبنانية
- تستخدم لعدة خدمات
- تستخدم على شبكة واسعة من محطات أي بي تي

تندرخ هذه القسائم ضمن نطاق التزام أي بي تي في مفهوم الاستدامة والمبادرات الصديقة للبيئة.

 

لمعرفة المزيد:    78- 822 822 09- 624 111       ccf@iptgroup.com.lb

https://www.iptgroup.com.lb/ipt/en/amenities/ipt-fueling-cards

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