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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 15 أيلول 2020

15
SEPTEMBER
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية تدخل الرئيس الفرنسي بقوة لمنع انفجار الملف الحكومي من خلال رسائل واضحة تذكر بقاعدتي استبعاد قضايا الخلاف وحكومة برضا الجميع كأساس تم الاتفاق عليه في قصر الصنوبر، فالوقت ليس لاستغلال مناسبة تشكيل الحكومة لفرض معادلات تغير الموازين بين الأطراف المحلية، وخصوصاً العلاقة بين الرئاسات.

 


كواليس

توقفت أوساط خليجية أمام مضمون كلام السيد عبد الملك الحوثي عن مسؤولية حكومات السعودية والبحرين والإمارات عن فتح الطريق أمام كيان الاحتلال نحو اليمن في ظل تلازم مساري التطبيع والحرب على اليمن، وما إذا كان ذلك إيذاناً بتحوّل عسكري في مسار الحرب من الجانب اليمني.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

سأل موظفون تنتهي عقودهم اليوم وزيراً مختصاً في حكومة تصريف الأعمال لمن سيسلّمون الملفات التي كانوا يعملون عليها؟ وماذا سيكون وضعهم؟ فلم يأخذوا منه، لا حقّاً ولا باطلاً.

 

تردد أنّ جنبلاط يهدف خلال زيارته باريس إلى محاولة التواصل مع الفرنسيين وشرح هواجسه حيال مسألة تشكيل حكومة خالية من الثنائي الشيعي.

 

عُلم أنّ محافظ بيروت طلب من الدوائر المختصة في المحافظة إعداد جردة بالأملاك العامة في العاصمة تمهيداً لوضع أطر ضامنة لمنع التعدي عليها.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
وصلت معلومات إلى بيروت تفيد أن دولة كبرى «مشرقية» لا ترى مانعاً من إعطاء فرصة لنجاح المبادرة الفرنسية، لأسباب منفعية وبرغمائية في بلد قريب..


غمز
قال مصدر مطلع أن خطوة رئاسية بإجراء مشاورات مع الكتل هي سابقة، وكان اقترحها مستشار معروف، قبل 24 ساعة من موعد هام حصل لاحقاً..


لغز
كشف النقاب عن أن اجتماعاً بين مرجعين مالي وسابق لم يكن مريحاً، لاعتبارات تتعلق بتفاهمات سابقة، تبين عدم جدواها اليوم..

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