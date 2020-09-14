living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

داليا داغر: هذا العهد تجاوز كل الاهانات الحريرية وقبرشمونات جنبلاط وعراقيلِ بري وطعنات الأشقاء المفترضين بخناجرِ الجعجعة لينقذ الناس من سياسات الترويكا

14
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مساءُ الخير، مساءُ الجيش اللبناني، مساءُ الشهادة.. ذاك الجيشُ الذي حملَ ويحملُ الوطنَ على أكتافِه.. شبابٌ كقلبِ النهارِ المضيءِ يضحّون ويضعون أرواحَهم على كفّيهم، يتركون أمهاتٍ ثكلى وآباءَ مفجوعين ويحملون دمَهم ويرحلون الى حيث لا وجع ولا ألم، بل الى حيث الراحةِ الأبدية. يرتفعون أبطالًا لوطنٍ ينزفُ ويصبحون نجومًا تصلي للبنانَ وللاحياء من شعبِه ورفاقِ السلاح. كلُ العزاءِ للجيشِ اللبناني ولعائلاتِ الشهداءِ ولعكار التي بكت قهرًا ودموعا، وأستشهد بما كتبه الزميل يزبك وهبي: "وإذا ما سألوك أين تقع عكار، فالاجابة: عكار في الجيش اللبناني."
أما بعد، فضروري نحكي ونقول:
بينَ نهايةِ الأسبوعِ الماضي ومطلعِ هذا الأسبوع، خرجت القاعدةُ العونيةُ عن سكوتِها بعد طولِ انتظارٍ لترسمَ خطوطاً حمراءَ واضحةً لكلِ من اعتقدَ أنه يعيشُ وحدَه في هذا البلدِ ويمكنُه أن يقومَ بما يشاء من دون أيِّ حياء. وما بدأه شعبُ بيتِ الشعب لن يقفَ عند حدودِ بعبدا إنما سيتسعُ ليعيدَ الجميعَ إلى أحجامِهم بعدما أساءَ هؤلاءُ الظنَ بكبرِ العقلِ ووسعِ الصدرِ. تزامناً كان رئيسُ تكتلِ لبنان القوي يرسمُ إعادةَ انتشارٍ سياسيٍ وإعلامي يضعُ حداً لمسخرةِ تحميلِ التيارِ المسؤوليةَ عن كلِ ما يرتكبُه أولئكَ الوقحين؛ الذين يعرقلون بناءَ معاملِ الكهرباءِ ثم يسألون أين الكهرباء. يعرقلون بناءَ سدودِ المياه ثم يسألون أين المياه. يعرقلون كلَ مبادراتِ الإنقاذ ثم يسألون كيف وصلنا إلى هذا الدركِ. وما فعلَه باسيل بكلمتِه الأخيرة لم يكن مجردَ خطابٍ إضافيّ إنما خارطةُ طريقٍ سيسلكُها العونيون:
ففي موضوعِ الحكومة، لا نيةَ لفرطِ المبادرةِ الفرنسيةِ أو السماحِ بتعطيلها من دون تقديمِ بديلٍ مقنعٍ أقلَّه؛ فلا الناسُ يحتملون ولا وضعُ البلد.
وفي موضوعِ ترسيمِ الحدود، مَن يبحثُ عن عراقيلَ يجدُها ومن يبحثُ عن حلولٍ يجدُها أيضاً، فيما الظرفُ الاقتصادي يستدعي إيجادَ حلولٍ، من دون تنازلاتٍ.
وفي موضوعِ الحيادِ، تمت ملاقاةُ البطريرك الراعي في منتصفِ الطريقِ وأكثر، لجهةِ المطالبةِ بمظلةٍ دوليةٍ تحمي الحيادَ وبحوارٍ ينطلقُ من تفهمٍ واضحٍ لمشاركةِ حزب الله في الحربِ السوريةِ في سياقِ الدفاعِ الاستباقي، وعدم تفهمٍ واضحٍ لمشاركتِه في حروبٍ أخرى في الإقليم.
بين نهايةِ الأسبوعِ الماضي ومطلعِ هذا الأسبوع، توجهٌ سياسيٌّ شعبيٌّ جديدٌ قديم، يحافظُ على الثوابتِ العونيةِ من جهة، لكنه يرفضُ التقوقعَ من جهةٍ أخرى ويبحثً عن آفاقِ انقاذٍ، متصدياً في الوقتِ نفسِهِ لسعيِ البعضِ الحثيثِ والمتواصلِ للالتفافِ على كلِ المبادراتِ لتفجيرِها، سواءٌ من الداخلِ أو الخارج. فرغمَ كلِ ما يعانيهِ المواطنُ ورغمَ كلِ ما نعيشُه اليومَ، هناك من يعجزُ عن إيقافِ هذا التضييعِ المتواصلِ للوقتِ والفرص، ويسعى جاهداً من دون هوادةٍ لنقلِنا من السيءِ إلى الأسوأ فالأكثر سوءًا، ظناً منه أن هذا يُخسِّرُ العهد من دون غيرِه، فيما الواقعً أن الناسَ يلاحظون وسيلاحظون أكثرَ أن هذا العهدَ تجاوزَ كلَ الاهاناتِ الحريريةِ وكلَ قبرشمونات جنبلاط وكلَ عراقيلِ بري وكلَ طعناتِ الأشقاءِ المفترضين بخناجرِ الجعجعة، لينقذَ الناسَ من نتائجِ سياساتِ الترويكا لكنه لم يلقَ منهم إلا مزيداً من العبثية.
ضروري نحكي الليله في هذه المواضيعِ وغيرِها مع من كانت لديه دائماً الجرأةُ ليقولَ ما يتفادى كثيرون قولَه عبر تسميةِ الأشياء بأسمائها؛ رئيس تيار التوحيد وئام وهاب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout