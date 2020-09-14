داليا داغر: هذا العهد تجاوز كل الاهانات الحريرية وقبرشمونات جنبلاط وعراقيلِ بري وطعنات الأشقاء المفترضين بخناجرِ الجعجعة لينقذ الناس من سياسات الترويكا

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مساءُ الخير، مساءُ الجيش اللبناني، مساءُ الشهادة.. ذاك الجيشُ الذي حملَ ويحملُ الوطنَ على أكتافِه.. شبابٌ كقلبِ النهارِ المضيءِ يضحّون ويضعون أرواحَهم على كفّيهم، يتركون أمهاتٍ ثكلى وآباءَ مفجوعين ويحملون دمَهم ويرحلون الى حيث لا وجع ولا ألم، بل الى حيث الراحةِ الأبدية. يرتفعون أبطالًا لوطنٍ ينزفُ ويصبحون نجومًا تصلي للبنانَ وللاحياء من شعبِه ورفاقِ السلاح. كلُ العزاءِ للجيشِ اللبناني ولعائلاتِ الشهداءِ ولعكار التي بكت قهرًا ودموعا، وأستشهد بما كتبه الزميل يزبك وهبي: "وإذا ما سألوك أين تقع عكار، فالاجابة: عكار في الجيش اللبناني."

أما بعد، فضروري نحكي ونقول:

بينَ نهايةِ الأسبوعِ الماضي ومطلعِ هذا الأسبوع، خرجت القاعدةُ العونيةُ عن سكوتِها بعد طولِ انتظارٍ لترسمَ خطوطاً حمراءَ واضحةً لكلِ من اعتقدَ أنه يعيشُ وحدَه في هذا البلدِ ويمكنُه أن يقومَ بما يشاء من دون أيِّ حياء. وما بدأه شعبُ بيتِ الشعب لن يقفَ عند حدودِ بعبدا إنما سيتسعُ ليعيدَ الجميعَ إلى أحجامِهم بعدما أساءَ هؤلاءُ الظنَ بكبرِ العقلِ ووسعِ الصدرِ. تزامناً كان رئيسُ تكتلِ لبنان القوي يرسمُ إعادةَ انتشارٍ سياسيٍ وإعلامي يضعُ حداً لمسخرةِ تحميلِ التيارِ المسؤوليةَ عن كلِ ما يرتكبُه أولئكَ الوقحين؛ الذين يعرقلون بناءَ معاملِ الكهرباءِ ثم يسألون أين الكهرباء. يعرقلون بناءَ سدودِ المياه ثم يسألون أين المياه. يعرقلون كلَ مبادراتِ الإنقاذ ثم يسألون كيف وصلنا إلى هذا الدركِ. وما فعلَه باسيل بكلمتِه الأخيرة لم يكن مجردَ خطابٍ إضافيّ إنما خارطةُ طريقٍ سيسلكُها العونيون:

ففي موضوعِ الحكومة، لا نيةَ لفرطِ المبادرةِ الفرنسيةِ أو السماحِ بتعطيلها من دون تقديمِ بديلٍ مقنعٍ أقلَّه؛ فلا الناسُ يحتملون ولا وضعُ البلد.

وفي موضوعِ ترسيمِ الحدود، مَن يبحثُ عن عراقيلَ يجدُها ومن يبحثُ عن حلولٍ يجدُها أيضاً، فيما الظرفُ الاقتصادي يستدعي إيجادَ حلولٍ، من دون تنازلاتٍ.

وفي موضوعِ الحيادِ، تمت ملاقاةُ البطريرك الراعي في منتصفِ الطريقِ وأكثر، لجهةِ المطالبةِ بمظلةٍ دوليةٍ تحمي الحيادَ وبحوارٍ ينطلقُ من تفهمٍ واضحٍ لمشاركةِ حزب الله في الحربِ السوريةِ في سياقِ الدفاعِ الاستباقي، وعدم تفهمٍ واضحٍ لمشاركتِه في حروبٍ أخرى في الإقليم.

بين نهايةِ الأسبوعِ الماضي ومطلعِ هذا الأسبوع، توجهٌ سياسيٌّ شعبيٌّ جديدٌ قديم، يحافظُ على الثوابتِ العونيةِ من جهة، لكنه يرفضُ التقوقعَ من جهةٍ أخرى ويبحثً عن آفاقِ انقاذٍ، متصدياً في الوقتِ نفسِهِ لسعيِ البعضِ الحثيثِ والمتواصلِ للالتفافِ على كلِ المبادراتِ لتفجيرِها، سواءٌ من الداخلِ أو الخارج. فرغمَ كلِ ما يعانيهِ المواطنُ ورغمَ كلِ ما نعيشُه اليومَ، هناك من يعجزُ عن إيقافِ هذا التضييعِ المتواصلِ للوقتِ والفرص، ويسعى جاهداً من دون هوادةٍ لنقلِنا من السيءِ إلى الأسوأ فالأكثر سوءًا، ظناً منه أن هذا يُخسِّرُ العهد من دون غيرِه، فيما الواقعً أن الناسَ يلاحظون وسيلاحظون أكثرَ أن هذا العهدَ تجاوزَ كلَ الاهاناتِ الحريريةِ وكلَ قبرشمونات جنبلاط وكلَ عراقيلِ بري وكلَ طعناتِ الأشقاءِ المفترضين بخناجرِ الجعجعة، لينقذَ الناسَ من نتائجِ سياساتِ الترويكا لكنه لم يلقَ منهم إلا مزيداً من العبثية.

ضروري نحكي الليله في هذه المواضيعِ وغيرِها مع من كانت لديه دائماً الجرأةُ ليقولَ ما يتفادى كثيرون قولَه عبر تسميةِ الأشياء بأسمائها؛ رئيس تيار التوحيد وئام وهاب.