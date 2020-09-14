تعزية الى أرواح شهداء الجيش اللّبنانيّ الأبرار (بقلم فادي بربر)

A + A -

أمام الدّماء الزكيّة الّتي روت أرض الوطن، لا يمكننا إلّاأان ننحني أمام أرواح شهداء الجيش اللّبنانيّ الأبرار. ومع استنكارنا لمظاهر التفلّت الأمني، ودعوتنا لتأكيد القرار الحاسم بضرب الخلايا الإرهابيّة دون تهاونن نتقدّم بالتعازي القلبية من قيادة الجيش، ومن ذوي الشّهداء، ومن أبناء عكار وأبناء كلّ لبنان.

في كلّ موسم شهادة يكون لعكّار الحضور البارز، وكأنّ قدر هذه المنطقة أن تدفع الضريبة القاسية عن كلّ لبنان. والملفت أن أبناء عكّار يزفّون شهداء الجيش وكأنّهم عرسان، ويفتخرون بتضحياتهم وعطاءاتهم. من هنا أهميّة المحافظة على عكّار، فالقيم الجميلة للعكّاريين هي الضمانة الحقيقيّة لاستمرار البلد.

نأمل أن تشهد الأيام القليلة الآتية تشكيل الحكومة الجديدة، ويشهد واقع الحال انتقالا ملحوظا نحو الأفضل، فاللّبنانيون يستحقّون بعد كلّ هذه التّضحيات أن يلمسوا تحسّنا، وترقبا لمستقبل أفضل.

رحم الله شهداءنا الأبرار، وأعطانا جميعا القدرة على المساهمة في حفظ دمائهم والوفاء لها.

فادي بربر

رئيس بلديّة رحبة

14/9/2020