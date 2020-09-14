living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعزية الى أرواح شهداء الجيش اللّبنانيّ الأبرار (بقلم فادي بربر)

14
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أمام الدّماء الزكيّة الّتي روت أرض الوطن، لا يمكننا إلّاأان ننحني أمام أرواح شهداء الجيش اللّبنانيّ الأبرار. ومع استنكارنا لمظاهر التفلّت الأمني، ودعوتنا لتأكيد القرار الحاسم بضرب الخلايا الإرهابيّة دون تهاونن نتقدّم بالتعازي القلبية من قيادة الجيش، ومن ذوي الشّهداء، ومن أبناء عكار وأبناء كلّ لبنان.

في كلّ موسم شهادة يكون لعكّار الحضور البارز، وكأنّ قدر هذه المنطقة أن تدفع الضريبة القاسية عن كلّ لبنان. والملفت أن أبناء عكّار يزفّون شهداء الجيش وكأنّهم عرسان، ويفتخرون بتضحياتهم وعطاءاتهم. من هنا أهميّة المحافظة على عكّار، فالقيم الجميلة للعكّاريين هي الضمانة الحقيقيّة لاستمرار البلد.

نأمل أن تشهد الأيام القليلة الآتية تشكيل الحكومة الجديدة، ويشهد واقع الحال انتقالا ملحوظا نحو الأفضل، فاللّبنانيون يستحقّون بعد كلّ هذه التّضحيات أن يلمسوا تحسّنا، وترقبا لمستقبل أفضل.

رحم الله شهداءنا الأبرار، وأعطانا جميعا القدرة على المساهمة في حفظ دمائهم والوفاء لها.

فادي بربر 

رئيس بلديّة رحبة

14/9/2020  

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout