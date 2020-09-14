كيف جاءت نتائج فحوص الـPCR لمخالطي وزير الخارجية؟

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أعلن رئيس بلدية العاقورة في قضاء جبيل منصور وهبه انه "تبلغ مساء اليوم رسميا من طبيب القضاء الدكتور وسام سعادة ان نتائج فحوصات الـ PCR التي اجراها فريق وزارة الصحة العامة ومنظمة "اطباء بلا حدود" السبت الماضي، لـ 25 مواطنا من ابناء البلدة الذين رافقوا وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة الاحد الفائت الى الديمان، جاءت كلها سلبية".

وشكر وهبة في بيان، "وزارة الصحة والمنظمة وطبيب القضاء على تجاوبهم السريع بإجراء هذه الفحوصات"، داعيا "جميع الاهالي والسكان الى الاستمرار بالالتزام بالارشادات الصحية الوقائية لجهة وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي، منعا لتفشي الوباء في البلدة وحفاظا على صحتهم".