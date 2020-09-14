بلدية بزيزا: يمنع تأجير عائلات سورية جديدة أو إدخالها إلى البلدة

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أعلنت بلدية بزيزا الكورة في بيان، أنه "لوحظ مؤخرا وجود عدد من المخالفات داخل نطاق بزيزا لجهة تنفيذ قرار البلدية المتعلق بعدم دخول عائلات سورية جديدة الى البلدة خلال مرحلة تفشي وباء الكورونا، وبناء على قرار مجلس الوزراء القاضي باعلان أحكام التعبئة العامة والذي يتضمن منع انتقال النازحين السوريين من منطقة إلى أخرى، وبسبب الأحداث الأمنية الأخيرة التي حصلت في الشمال عموما والكورة وبزيزا خصوصا، وبما أن هذا الامر يشكل خطرا على سلامة الأهالي في البلدة وعلى أمنهم أيضا، فان البلدية لن تتساهل أبدا في تطبيق القرار المتخذ من قبلها بهذا الشأن، وأنه يمنع منعا باتا على اهالي بزيزا أن يقوموا بتأجير عائلات سورية جديدة من خارج نطاق بزيزا أو ادخالهم الى البلدة بدون علم البلدية وتحت طائلة المسؤولية، لما لذلك من آثار سلبية على السلامة والمصلحة العامة".