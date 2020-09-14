جميل السيّد يعلن استعداده للاستقالة من النيابة وتولّي وزارة المال

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غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"، قائلا:

"بما أن تشكيل الحكومة صادف تعقيدات أهمّها وزارة المال، وبما أن الرئيس عون يجري اليوم مشاورات مع الكتل من دون النواب المستقلين، وبما أن الناس الذين عرفونا بالدولة، من أخصام وحلفاء، بمن فيهم زملاؤنا النواب، يشهدون على قدرتنا في إدارة الدولة وماليتها وإخلاصنا لها وللناس".

وتابع: "ولأن وزير المال، شيعياً أو غيره، يجب أن يكون للبلد والناس، فإنني أطرح مبادرتي هذه لتسريع الخروج من الأزمة بإستعدادي لتولّي وزارة المال ولو إقتضى ذلك الإستقالة من النيابة التي لم نستطع أن نقدم فيها ما ينفع الناس، اللهم سوى أننا نقلنا بأمانة صوتهم وحاجاتهم وأوجاعهم دون جدوى".