في 24 ساعة فقط .. ارتفاع كبير للكورونا في طرابلس!

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أعلنت خلية ازمة "كورونا" في قضاء طرابلس، في نشرتها اليوم، عن تسجيل 133 حالة ايجابية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة كالآتي: طرابلس 110 حالات، الميناء: 16 حالة، البداوي: 6 حالات والقلمون: حالة واحدة".



وناشدت الخلية المواطنين "وجوب التقيد بارشادات وزارة الصحة العامة، لناحية الزامية ارتداء الكمامات وغسيل اليدين المستمر والتباعد الاجتماعي"، وشددت على المصابين "وجوب التزام الحجر منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة، تحت طائلة المسؤولية".



وأشارت الخلية الى انه "حتى اليوم تم تسجيل 1963 اصابة في القضاء كعدد اجمالي، فيما بلغت حالات الشفاء 1205 حالات. اما الحالات الناشطة حاليا فتبلغ 729 حالة وسجلت 29 حالة وفاة".