علي حسن خليل: نتمنى على الكتل النيابيه إنجاز قانون العفو العام بأقصى سرعة

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غرّد النائب علي حسن خليل عبر حسابه على تويتر قائلاً: "نطلب من الوزارات المعنية التدخل العاجل لتأمين كل مستلزمات الحماية والوقاية والعلاج للسجناء والموقوفين في السجون اللبنانية، خاصةً بعد ظهور عدد من الإصابات بجائحة كورونا في سجن رومية."



وأضاف: "ونتمنى على الكتل النيابيه إنجاز قانون العفو العام بأقصى سرعة لتخفيف اكتظاظ أماكن التوقيف، وتسريع إنجاز المحاكمات وإطلاق سراح السجناء ممن أنهوا فترات محكومياتهم، والتشدد بإنزال أقصى العقوبات بالعناصر المتورطة بجرائم إرهابية، خاصة الذين استهدفوا افراد الجيش اللبناني والقوى الامنية."