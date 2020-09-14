زعيتر: ليكن قانون العفو العام أولوية ولإقراره في أول جلسة عامة

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علّق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر على تفشي وباء كورونا في السجون اللبنانية ولا سيما في سجن رومية، في بيان، قال فيه: "بعد ان تأكد بشكل جازم إصابات بالكورونا في سجن رومية وربما سيطال بقية السجون والنظارات في لبنان، فالمطلوب فورا ودون اي تردد او تلكؤ اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة السجناء خوفا من تفشي هذه الجائحة".



أضاف: "إننا نرفع الصوت عاليا لتفادي هذه الكارثة والمعالجة الفورية لهذا الخطر، على ان يكون قانون العفو العام هو اولوية لاقراره في المجلس النيابي الكريم وفي أول جلسة عامة. مع دعوة جميع الكتل النيابية لتحمل مسؤولياتها وتبني هذا القانون من منطلق انساني، ذلك ان وظيفة السجون ودورها هو تأهيل السجناء واعادتهم الى اهلهم ومجتمعهم وليس قتلهم، مع تمسكنا بألا يشمل هذا القانون الارهابيين وقتلة افراد القوات المسلحة من جيش وقوى أمن والاعتداء على أمن الدولة".