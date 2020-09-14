هذا ما قاله الرئيس بري عن الجريمة الإرهابية المروّعة

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علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على الجريمة الارهابية التي استهدفت الجيش اللبناني في البداوي وسقوط عدد من الشهداء من افراد المؤسسة العسكرية، معتبرًا انه "مجددا يعمّد جنود الجيش اللبناني السلم الاهلي بالتضحية والدماء، فليحمى ظهر المؤسسة العسكرية بالوحدة والتماسك والالتفاف حول دورها".وسأل بري :" هل المطلوب المزيد من الشهداء كي ندرك ان لبنان لازال ضمن دائرة خطر الارهاب وشياطينه التي بدات تستيقظ؟".



وختم: "الرحمة للشهداء الذين سقطوا وأحر التعازي لذويهم وللمؤسسة العسكرية".



هذا وكان بري أجرى اتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد جوزيف عون قدم فيه التعازي بشهداء المؤسسة العسكرية.