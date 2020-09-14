بالصور - نعي العسكريين الذين استشهدوا أثناء مداهمة في محلة جبل البداوي - المنية

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تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العسكريين الذين استشهدوا أثناء مداهمة منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية بتاريخ 13 /9 /2020، وهم: المعاون نهاد مصطفى، الرقيب لؤي ملحم، العريف شربل جبيلي والعريف أنطوني تقلا، وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

• المعاون الشهيد نهاد أحمد مصطفى

- من مواليد 2 /11 /1983 عيات - عكار.

- مدّدت خدماته في الجيش اعتباراً من تاريخ 14 /8 /2006، نقل إلى الخدمة الفعلية بصفة جندي اعتباراً من تاريخ 26 /2 /2008.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله أربعة أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 14 /9 /2020 الساعة 16.00 من المستشفى الحكومي – القبة - طرابلس إلى بلدة

شان– عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 18.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 15 و16 /9 /2020 لغاية الساعة 20.00 في منزل ابن عمه السيد محمود خضر مصطفى الكائن في بلدة شان - عكار.

• الرقيب الشهيد لؤي مصطفى ملحم

- من مواليد 1 /9 /1987 حرار - عكار.

- مدّدت خدماته في الجيش اعتباراً من تاريخ 1 /11 /2010، نقل إلى الخدمة الفعلية بصفة جندي اعتباراً من تاريخ 1 /2 /2015.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل دون أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 14 /9 /2020 الساعة 16.00 من المستشفى الحكومي – القبة - طرابلس إلى بلدة

مشمش– عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 18.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 15 و16 /9 /2020 ابتداء من الساعة 16.15 ولغاية الساعة 20.15 في منزل صهره السيد مديح حسين الكائن في بلدة برقايل – عكار، وبتاريخ 17 /9 /2020 ابتداء من الساعة 16.15 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة بلدية البداوي.

• العريف الشهيد شربل طلال جبيلي

- من مواليد 8 /12 /1998 كرم عصفور - عكار.

- تطوع في الجيش بتاريخ 11 /4 /2016.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

يُنقل الجثمان بتاريخ 14 /9 /2020 الساعة 16.00 من المستشفى الحكومي – القبة - طرابلس إلى بلدة

كرم عصفور، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 18.30 في كنيسة سيدة الوردية – كرم عصفور.

تُقبل التعازي على رقم هاتف شقيقه 074738 /71.

• العريف الشهيد أنطوني جوزاف تقلا

- من مواليد 13 /12 /1998 عندقت - عكار.

- تطوع في الجيش بتاريخ 19 /2 /2016.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

يُنقل الجثمان بتاريخ 14 /9 /2020 الساعة 16.00 من المستشفى الحكومي – القبة - طرابلس إلى بلدة

عندقت، حيث يقام المأتم بتاريخ 15 /9 /2020 الساعة 15.00 في كنيسة مار مارون – عندقت.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار مارون – عندقت وعلى أرقام هواتف عائلته:

491685 /03 – 665731 /71 – 293268 /81 .