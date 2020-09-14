جنبلاط في باريس .. هذا ما يفعله!

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وصل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مساء امس إلى العاصمة الفرنسية باريس يرافقه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في زيارة تستمر بضعة أيام.



اوساط الحزب التقدمي الإشتراكي اكدت لـ"المركزية" ان الزيارة تتضمن لقاءات مع مسؤولين فرنسيين واوروبيين حول مختلف التطورات في لبنان والمنطقة، لكن لا جدول أعمال محضرا سلفاً او مواعيد محددة مسبقاً، بل جدول اعمال مفتوح".



وفيما افادت ان الزيارة ستقتصر على فرنسا، من دون ان تشمل اي دولة أخرى، رجحت معلومات لـ"المركزية" ان يكون هدف زيارة جنبلاط تشريح الواقع اللبناني بدقة للمسؤولين الفرنسيين المعنيين من اجل ايجاد حل للمأزق الحكومي.