الرئيس عون: من اجل الشهداء الذين سقطوا، علينا ان نترفع عن الانانيات ونعطي الفرصة لوطننا للنهوض

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أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد جوزف عون، واطلع منه على وقائع ما حصل في منطقة جبل البداوي في المنية، والذي أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين كانوا يلاحقون عدداً من الإرهابيين. وقدم الرئيس عون التعازي للعماد عون طالباً منه نقل تعازيه إلى ذوي الشهداء الأربعة.



وقال الرئيس عون :

"مرة جديدة، يدفع أبطال الجيش اللبناني من دمائهم وأرواحهم، ثمناً للتصدي للإرهاب، وحفظ أمن المجتمع وسلامته. من أجل الشهداء الذين سقطوا بالأمس، علينا أن نترفع عن الأنانيات، ونعطي الفرصة لوطننا للنهوض، ولشعبنا للالتفاف حول دولته ومؤسساته. الرحمة لأرواح من ارتفعوا على مذبح الشهادة، وكل العزاء لعائلاتهم وللمؤسسة العسكرية الأبية".