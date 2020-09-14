خاص - تفاصيل اللقاء بين الرئيس عون والرئيس المكلّف في بعبدا

A + A -

أفادت مصادر مواكبة للقاء الرئيس عون والرئيس المكلف مصطفى اديب لـ"tayyar.org" أنّ "لا تزال هناك مشاورات بعد ان طرأت بعض التطورات في الساعات ال ٢٤ الماضية تمهيدا للقاء ثان ضمن مهلة معقولة للوقوف عند التطورات المقبلة".



وأضاف المصدر: "الرئيس المكلف لم يتقدم بأي صيغة اليوم، لا تشكيلة مكتملة ولا حتى اسماء، ومسألة استمرار المشاورات امر متفق عليه بين الرئيس عون والرئيس المكلف".

وبحسب المصادر المواكبة، فإن "الرئيس عون سوف يستطلع آراء الاطراف السياسيين لمعرفة مواقفهم".



وتابع المصدر: "الرئيس عون سبق وابدى رأيه حول الحكومة العتيدة وما يهمه هو ان تكون حكومة قادرة على القيام بالاصلاحات".