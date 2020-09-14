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طرح خيار جديد لتسديد ثمن التذاكر بموجب اتفاقية شراكة بين Air France وOMT

14
SEPTEMBER
2020
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تعمل شركة الخطوط الجوية الفرنسية Air France دائمًا في سبيل تأمين كل التسهيلات وأفضل الخدمات لعملائها. لذلك تقدّم Air France اليوم خيارًا جديدًا لتسديد ثمن التذاكر بالتعاون مع شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT ش.م.ل.

 

بدءًا من تاريخ الأوّل من أيلول 2020، سيتمكّن عملاؤنا الذين حجزوا تذاكرهم عبر الإنترنت أو من خلال مركز خدمة الزبائن الخاص بنا قبل 5 أيام على الأقلّ من موعد المغادرة، من اعتماد خيار الدفع نقداً في OMT، الشركة الرائدة لتحويل الأموال، وتسديد المستحقّات والرسوم وإنجاز المعاملات الحكومية في لبنان عبر أكثر من 1000 مركز في كافة الأراضي اللبنانية.

 

عندما يعتمد العميل خيار التسديد عبر شركة OMT، يمكنه زيارة المركز الأقرب إليه خلال 24 ساعة لتسديد المبلغ الإجمالي للتذكرة أو التذاكر بالدولار الأمريكي.

 

الإرشادات:

1- على العميل تزويد وكيل OMT بمرجع الحجز الصحيح، والاسم الكامل للمسافر الأوّل، ورقم الهاتف المحمول، وتفاصيل الرحلة (رقم الرحلة مثلًا: AF565، تاريخ الرحلة مثلًا : اليوم/الشهر/السنة)، واسم المودع.

2- لا يمكن أن يتخطّى المبلغ المستحقّ في المعاملة الواحدة 5000 دولار أمريكي. وفي حال تجاوز المجموع الحدّ الأقصى يتمّ التسديد على دفعتين.

3- تطبّق OMT رسوم خدمة قد تصل إلى 10 د.أ على كل معاملة.

4- بعد تنفيذ المعاملة، يعطي وكيل OMT العميل إيصالًا يؤكّد التسديد لصالح شركة Air France.

5- تصدر Air France التذكرة وترسلها إلى العميل على البريد الإلكتروني المذكور على الحجز خلال 5 أيام.

6- لاسترداد الأموال، يجب أن يتّصل العميل بمكتب خدمة زبائن Air France على الرقم التالي: 009611369201.

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