رئيس الحكومة المكلف في بعبدا .. وهذا ما قاله

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى اديب الذي اطلعه على آخر المستجدات والاتصالات التي يجريها لتشكيل الحكومة العتيدة.



وبعد اللقاء، اوضح الرئيس اديب للصحافيين انه التقى الرئيس عون "لمزيد من التشاور". وردا على سؤال عن موعد تأليف الحكومة، قال "ان شاء الله خير".



السفير زاسبكين

وكان الرئيس عون التقى السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية. وقد شكره رئيس الجمهورية على الدور الذي لعبه في تطوير العلاقات الثنائية على مدى عشر سنوات في مختلف المجالات. وتقديرا لعطاءاته منحه الرئيس عون وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر.