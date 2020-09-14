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موجة حارة خامسة تضرب لبنان.. اليكم التفاصيل!

14
SEPTEMBER
2020
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك انه فيما ارتفع الضغط الجوّي فوق شبه الجزيرة العربية الى 1003hpa، تتدنى قيم الضغط فوق الصحراء الافريقية الكبرى ما يؤدي الى تمدد الكتل الحارة من مصر والسودان وليبيا شمالاً نحو شرق اوروبا وغرب روسيا والشرق الأوسط فبدأت الموجة الحارة الخامسة لهذا الصيف اعتباراً من بعد ظهر أمس الأحد بحيث ترتفع الحرارة بشكل تدريجي لتلامس منتصف الاسبوع المقبل 39/44 في البقاع و 35 ساحلاً على ان تبدأ بالانحسار يوم الجمعة مساء بسبب تدفق رياح قطبية من شمال شرق اروربا نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط فيتحوّل الجوّ الى معتدل خريفي.

 

بالمقابل، يتشكل اعصاران في المحيط الأطلسي، الاعصار Paulette يتجه نحو السواحل الشرقية في اميركا و الاعصار Sally نحو لويزيانا، التي تنتظر للمرة الثانية اضراراً جسيمة بسبب سرعة الرياح التي ستلامس 160 كم في الساعة وغزارة الامطار 300مم في اليوم.

 

طقس لبنان ليوم الاثنين مشمس وحار يتحول الى لاهب يوم الثلاثاء.

الحرارة على الساحل: 31 درجة تنخفض ليلاً الى 26

في البقاع: 36 نهاراً وتنخفض ليلاً الى 24

على الجبال 1200 متر: 28 نهاراً و 20 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 26 نهاراً و 16 ليلا

الرياح: جنوبية غربية ساحلا وجنوبية شرقية بقاعاً وحارة

سرعتها بين 10 و 35 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1011hpa

الرطوبة: 80% ساحلاً و 20% بقاعاً

 

 

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