وزير الصحة: ارقام كورونا تزداد وستزداد أكثر..!

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أكد وزير الصحة حمد حسن في حديث لـ"صوت لبنان" أن ارقام كورونا تزداد وستزداد أكثر مع قدوم الخريف حيث ستصطدم موجة كورونا بموجة الإنفلونزا.

وقال: ارتفاع الاصابات طبيعي ومتوقع بعد اعادة فتح البلد ونعمل على رفع الجهوزية لتفادي الاسوأ في الخريف وعلى المجتمع مسؤولية الالتزام بالاجراءات الوقائية.

وأضاف: عدد الوفيات في لبنان اقل من المعدل العالمي بحوالى 2.5% لمن هم فوق الـ 65 سنة و90% منهم يعانون من امراض مزمنة ومستعصية.

وأشار الى أنه بيّنت المستشفيات الخاصة عن عجز وسوء تقدير وطني وانساني اما المستشفيات الحكومية فرفعت من جهوزيتها بالتعاون مع وزارة المالية.