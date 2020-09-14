أربعة شهداء للجيش في البداوي

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الأخبار: أربعة شهداء للجيش اللبناني سقطوا أمس أثناء مداهمة قوة عسكرية شقة في منطقة البداوي لتوقيف أحد المشتبه في ارتباطهم بـ«خلية كفتون» التي قتلت الشهر الماضي ثلاثة من أبناء البلدة الواقعة في قضاء الكورة.

وفي التفاصيل أن القوة المداهمة من الجيش أوقفت المشتبه فيه عبد الرحمن الرز أمام المبنى الذي يقيم فيه، ولدى توجه أربعة عناصر الى شقته لتفتيشها، رمى شخصان كانا داخل الشقة قنبلة ما أدى الى استشهاد العناصر الأربعة.

وقالت مصادر أمنية إن المشتبه فيهما يُعتقد أنهما خالد التلّاوي وأحمد أنس، الرأسان المدبران لجريمة كفتون، وقد تمكّنا من الفرار بعد الاستيلاء على إحدى السيارات المارة بقوة السلاح. وتردد لاحقاً أن الاستخبارات تمكنت من تحديد مكان التلاوي في البداوي وكانت تحاصره حتى وقت متأخر من الليل، وأنه يهدد بتفجير نفسه.

وبحسب المصادر فإن الرز، وهو من ذوي السوابق الإرهابية وثامن مشتبه فيه توقفه استخبارات الجيش خلال أسبوع، يشتبه في تأمينه سلاحاً لأفراد الخلية.