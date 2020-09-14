عناوين الصحف ليوم الأثنين 14 أيلول 2020

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الأخبار: الدولة للبقاعيين: موتوا بفقركم!

لا حكومة اليوم

باريس أمام الاختبار: التوافق أو الانفجار السياسي







الديار: مسودّة حكومة أديب اليوم في بعبدا.. حكومة اختصاصيين مُستقّلة عن الأحزاب

الثنائي الشيعي والتيار لن يُشاركا في الحكومة.. ومخاوف من عدم قدرتها على العمل

الحكومة العتيدة بحاجة الى مواكبة دولية لتعبر برّ الإصلاحات الإقتصادية.. الكثيرة

نداء الوطن: إجماع مسيحي ضدّ "التوقيع الثالث"... وباسيل "نفض يده" من الثنائي الشيعي

حكومة "إيمانويل أديب"... شروط اللعبة تغيّرت!

البناء: هل يشكّل الحريري حكومته الموعودة برئاسة أديب: استعادة الماليّة ومفاوضات الترسيم؟

بري بالنيابة عن أمل وحزب الله لعدم المشاركة وعون سيتمهّل للتشاور مع الكتل ماكرون يمدّد المهلة لنهاية الأسبوع سعياً للتوافق... واحتمال تأجيل التشكيلة وارد

اللواء: «الخيار المر» أمام عون اليوم: إنقاذ البلد أم تحالف 8 آذار؟

ماكرون لن يرضى بتعديل المبادرة.. إلغاء 4 وزارات وصدي وزيراً للمالية

النهار: ولادة الحكومة "غير المسبوقة" أم الانتكاسة الخطيرة؟





الجمهورية: ماكرون يفكك الغام الحكومة





the daily star: Adib to present Cabinet lineup despite rifts





?l'orient le jour: Adib aujourd’hui à Baabda : Aoun signera-t-il le décret