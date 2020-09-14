أسرار الصحف ليوم الأثنين 14 أيلول 2020

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

علق مرجع نيابي على كلام رئيس تيار سياسي حول علاقة التوقيع الثالث بالمثالثة بالقول إن العلاقة بينهما هي بالرقم ثلاثة فقط. فالتوقيع الثالث هو ضمانة المناصفة والمثالثة تعني مداورة الرئاسات ولا تحتاج توقيعاً ثالثاً ومَن يطلب التوقيع الثالث يعلن عملياً رفض المثالثة.

كواليس

تساءلت مصادر دبلوماسية عن المخاطرة التي يمكن أن تترتب على المضي قدماً بالضغط على الفلسطينيين والمقاومة في لبنان، وما إذا كان أصحاب الضغوط يضعون في حسابهم دفع الأمور نحو الحرب عندما تصبح خياراً وحيداً.

نداء الوطن: خفايا

يلقي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب باللوم على وزير مقرّب منه، معتبراً أنه كان يفترض أن يلعب دوراً بارزاً خلال المرحلة الماضية لكنه فشل في مهمته.

يتردد أن رئيس حزب حاول أن يحجز له مكاناً في أجندة اهتمام باريس، لكنّ الفرنسيين اعتبروا أنه "لم يحضّر ملفاً متكاملاً وواضحاً عن مشروعه السياسي".

رغم إعلان وزارة الاتصالات عن استلام إدارة شركة ألفا، إلا أنّ موظفي الشركة يؤكدون أنّ مدراء أوراسكوم لا يزالون في مكاتبهم ولم يوضبوا أغراضهم بعد.



اللواء: أسرار

همس

تتبارى بعض الأوساط السياسية في الترويج للوائح تحمل أسماء شخصيات حزبية ومسؤولين حاليين وسابقين معرضين لدفعات العقوبات المقبلة، وإبعاد الشبهات عن شخصيات أخرى لغاية في نفس يعقوب!



غمز

قرر مرجع رسمي ترك المسار الحكومي يأخذ مجراه وفق ما إتُفق عليه مع الرئيس الفرنسي دون أي تعديل، وذلك بعد فشل مهمة موفده إلى العاصمة الفرنسية!



لغز

لم تتوصل الإجتماعات المتتالية التي عُقدت في القصر الجمهوري إلى الكشف عن ملابسات حصول الحريق الثالث في مرفأ بيروت، وتحديد الأسباب الحقيقية والمقنعة لإندلاع النيران في مستودع يحتوي على مواد سريعة الإحتراق!