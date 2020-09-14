living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 14 أيلول 2020

14
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

علق مرجع نيابي على كلام رئيس تيار سياسي حول علاقة التوقيع الثالث بالمثالثة بالقول إن العلاقة بينهما هي بالرقم ثلاثة فقط. فالتوقيع الثالث هو ضمانة المناصفة والمثالثة تعني مداورة الرئاسات ولا تحتاج توقيعاً ثالثاً ومَن يطلب التوقيع الثالث يعلن عملياً رفض المثالثة.

 

كواليس

تساءلت مصادر دبلوماسية عن المخاطرة التي يمكن أن تترتب على المضي قدماً بالضغط على الفلسطينيين والمقاومة في لبنان، وما إذا كان أصحاب الضغوط يضعون في حسابهم دفع الأمور نحو الحرب عندما تصبح خياراً وحيداً.

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يلقي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب باللوم على وزير مقرّب منه، معتبراً أنه كان يفترض أن يلعب دوراً بارزاً خلال المرحلة الماضية لكنه فشل في مهمته.

يتردد أن رئيس حزب حاول أن يحجز له مكاناً في أجندة اهتمام باريس، لكنّ الفرنسيين اعتبروا أنه "لم يحضّر ملفاً متكاملاً وواضحاً عن مشروعه السياسي".

رغم إعلان وزارة الاتصالات عن استلام إدارة شركة ألفا، إلا أنّ موظفي الشركة يؤكدون أنّ مدراء أوراسكوم لا يزالون في مكاتبهم ولم يوضبوا أغراضهم بعد.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
تتبارى بعض الأوساط السياسية في الترويج للوائح تحمل أسماء شخصيات حزبية ومسؤولين حاليين وسابقين معرضين لدفعات العقوبات المقبلة، وإبعاد الشبهات عن شخصيات أخرى لغاية في نفس يعقوب!


غمز
قرر مرجع رسمي ترك المسار الحكومي يأخذ مجراه وفق ما إتُفق عليه مع الرئيس الفرنسي دون أي تعديل، وذلك بعد فشل مهمة موفده إلى العاصمة الفرنسية!


لغز
لم تتوصل الإجتماعات المتتالية التي عُقدت في القصر الجمهوري إلى الكشف عن ملابسات حصول الحريق الثالث في مرفأ بيروت، وتحديد الأسباب الحقيقية والمقنعة لإندلاع النيران في مستودع يحتوي على مواد سريعة الإحتراق!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout