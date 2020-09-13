ماكرون يدعو الساسة اللبنانيين للوفاء بوعودهم بتشكيل الحكومة الجديدة هذا الأسبوع

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الساسة اللبنانيين إلى الوفاء بوعودهم بتشكيل الحكومة الجديدة هذا الأسبوع، حسبما ذكر الأحد مصدر في الإليزيه لفرانس 24.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إن الأخير يضغط على الساسة اللبنانيين للوفاء بوعودهم بتشكيل حكومة جديدة هذا الأسبوع، والعمل على انتشال البلاد من أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وفي السياق، ذكر مصدر رسمي لفرانس 24 أنه من المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب خطته لتشكيل الحكومة على الرئيس ميشال عون الإثنين، في محاولة لتسريع العملية التي عادة ما تستغرق شهورا بسبب الخلافات على تسمية الوزراء.

كما أفادت الرئاسة الفرنسية دون الخوض في التفاصيل عن أي مناقشات بأن "الرئيس الفرنسي يواصل اتصالاته مع مختلف اللاعبين السياسيين في لبنان".