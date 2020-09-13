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تشكيلات جديدة في الحزب السوري القومي الإجتماعي

13
SEPTEMBER
2020
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أعلنت عمدة الإعلام في "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، في بيان، أن المجلس القومي في الحزب التأم في فندق السنترال في بلدة ضهور الشوير، "في موعده الدستوري لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء هيئة منح رتبة الأمانة، وسط اجراءات صحية مشددة".


وبحسب البيان، "ترأس الاجتماع أكبر الأعضاء بدري حجل، أصغر الأعضاء سنا مريم مصطفى ناموسا، ثم وقف أعضاء المجلس القومي دقيقة صمت تحية لأرواح الأمناء والرفقاء ولشهداء الحزب. وجرى بعد ذلك انتخاب رئيس وهيئة مكتب المجلس القومي، ففاز محمد قمر رئيسا ووليد الشيخ نائبا للرئيس وأمية مرداس ورانيا الأزهري ناموسين".


أضاف: "بعد ذلك جرى انتخاب أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء هيئة المنح، وبنتيجة فرز الأصوات فاز لعضوية المجلس الأعلى كل من: عامر التل، محمود أبو خليل، ربيع بنات، أياد معلوف، حسان صقر، سمير الملحم، وسام قانصو، حسام العسرواي، خليل خيرالله، عبدالله راشد، محمد عواد، حافظ يعقوب، معتز رعدية، خالد حافظ، أسعد خباز، أسعد حردان، وبدري حجل.

كما فاز خمسة ردفاء وهم: كمال نادر، سمير رفعت، جورج ديب، اسكندر كباس ونجيب خنيصر.


وفاز لعضوية هيئة منح رتبة الأمانة كل من: أكرم بيطار، هيام نفوري، صلاح دبا، حسان عرار، نايف الشامي، طارق بدر، بدري شهيب، زياد رشيد، عباس صالح والياس عشي. وردفاء كل من كمال الجمل وأميرة المولى".

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