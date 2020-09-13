كورونا - لبنان: عدد كبير من الإصابات وحالتا وفاة!

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، "تسجيل 641 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 24310 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 627 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و14 حالات بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل حالتي وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 241". ولفتت الوزارة إلى "أنّها أجرت 8352 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 2529 فحصًا في المطار".