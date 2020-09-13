بومبيو: ندعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

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أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية" أو حظره كليا.

وقال في بيان نشره موقع الوزارة، أن الولايات المتحدة ترحب بعزم صربيا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية".

كما أضاف "إعلان صربيا بشأن تصنيف حزب الله خطوة أخرى مهمة تحد من قدرة هذه المجموعة المدعومة من إيران على العمل في أوروبا".

موضحاً أن حزب الله استمر في التخطيط لهجمات "إرهابية" وشراء التكنولوجيا العسكرية وجمع التمويل في أوروبا.

وقال إن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى الاعتراف بحقيقة أن حزب الله برمته "منظمة إرهابية"، وعدم التفرقة بين ما يسمى بجناحيه "العسكري" و"السياسي".