مستشفى الحريري: شفاء 10 مصابين من كورونا

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أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 340 فحصا، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين فيه للمتابعة هو 82 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال ال24 ساعة المنصرمة 23 حالة.



وأعلن شفاء 10 من المرضى الموجودين داخله خلال ال24 ساعة المنصرمة، وبالتالي ارتفاع حالات شفاء مرضى من داخله منذ البداية حتى تاريخه، إلى 394 حالة.



وأشار إلى وجود 27 حالة داخله.