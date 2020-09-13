منع المرور عند تقاطع المرامل في الأوزاعي... لهذه الاسباب

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة، بأعمال تعبيد في محلة الأوزاعي / تقاطع المرامل (ما بين فرن صفوان وحلويات العطّار)، وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من يومي الاثنين والثلاثاء في 14 و15-9-2020.

ستؤدي هذه الأشغال، الى منع المرور كلياً على المسلك المذكور، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.