النائب ابي رميا استقبل السفير الفرنسي في بلدته في اهمج بحضور نواب‎

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اولم رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا على شرف السفير برنارد فوشيه بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان بحضور النواب ياسين جابر، قاسم هاشم، اغوب بقرادونيان، عناية عز الدين، ، الان عون، سليم عون ورولا الطبش، وممثل رئيس الجمهورية لدى الدول الفرانكفونية جرجورة حردان ورئيس بلدية اهمج نزيه ابي سمعان ومختاري البلدة موريس غبريل وشربل زيادة.

ثم القى النائب ابي رميا كلمة جاء فيها: سعادة السفير نشكرك على كل الجهود الكبيرة التي قمت بها من اجل المحافظة على العلاقة بين لبنان وفرنسا. وقد شاءت الظروف الدبلوماسية ان تغادر هذا الموقع في هذا التوقيت المهم بينما انت محط تقدير من قبل كل الاطراف اللبنانية لانك تعاملت بموضوعية وواقعية صادقة مع الجميع .

وتابع: " اعطت فرنسا اليوم من خلالكم خيارا ثالثا للبنان مختلفا عن المحورين وهذا يخلق آمالاً لدى اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة. وقد رأى اللبنانيون ان الرئيس الوحيد الذي زار لبنان مرتين لغاية اليوم في ظرف شهر واحد هو الرئيس الفرنسي ايمانويل مكرون وهو يجهد لايجاد الحلول للبنانيين بما فيها مؤتمر دولي لمساعدة لبنان الذي يتوقع انعقاده الشهر المقبل"

وختم قائلا: "الشكر لكم على كل الايجابية التي رأيناها منكم كلبنانيين ونعوّل عليكم لمتابعة لعب دوركم البناء في المستقبل"

بدوره شكر السفير فوشيه النائب ابي رميا على الدعوة وقال: "يمر لبنان بمرحلة دقيقة من تاريخه، ونتمنى ان يستفيد من المبادرة السياسية التي يقوم بها الرئيس ماكرون لمساعدته على النهوض. وهذا يتطلب من الافرقاء السياسيين اللبنانيين العمل جديا على اجراء الاصلاحات المطلوبة"

واضاف:" بالرغم من تعقيدات المنطقة الا ان هناك ملفات حياتية اساسية غير مرتبطة سوى بارادة وحسن ادارة اللبنانيين لها ،والمطلوب اجراء اصلاحات اساسية تحدث فرقاً لدى اللبنانيين وتلقى استحسان المجتمع الدولي.

وختم قائلا:"اجمل ما ساحمله معي من لبنان هو التنوع والاختلاف الثقافي والسياسي الذي يمتاز به اللبنانيون بالرغم من كل التعقيدات التي رأيتها."

وفي النهاية قدم النائب ابي رميا درعاً تذكارية للسفير فوشيه وبعدها توجه الحضور الى غابة الرئيس ميشال عون في اهمج حيث تم غرس ارزة الصداقة "اللبنانية-الفرنسية".