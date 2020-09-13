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اقفال الضمان غداً... وكورونا السبب!

13
SEPTEMBER
2020
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أعلنت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، "إقفال المركز الرئيسي في وطى المصيطبة يوم الاثنين 14 ايلول 2020 أمام المراجعين من أجل إجراء فحوص ال PCR للمستخدمين العاملين في المركز الرئيسي، بعدما تبين وجود أربعة مستخدمين مصابين بفيروس كورونا. على أن يكون يوم الثلاثاء 15 أيلول يوم عمل عاديا في المركز الرئيسي".

وطلبت من جميع المستخدمين في المركز الرئيسي الذين لم يخضعوا لفحص الPCR الحضور الى المركز الرئيسي يوم الاثنين 14 أيلول الحادية عشرة لاجراء الفحص المطلوب، مصطحبين معهم صورة عن هويتهم عليها رقم الهاتف الخلوي ورقم تسجيلهم في الصندوق.

وطلبت من المستخدمين الذين أجروا فحص الPCR وكانت نتيجتهم سلبية، الحضور الى المركز الرئيسي للعمل وفقا للمعتاد، على أن يقتصر العمل على الاعمال الداخلية من دون استقبال مراجعين.

وذكر المدير العام محمد كركي جميع المراجعين ب "ضرورة التزام تدابير الوقاية المفروضة من وضع كمامات ومسافات آمنة، حفاظا على صحتهم وصحة المستخدمين".

وطلب من المستخدمين "اتخاذ أقصى تدابير الوقاية، وفقا للتعليمات والمذكرات السابقة، والامتناع التام عن التجمعات تحت أي شكل كان والتزام مكاتبهم تحت طائلة المساءلة"، وطلب من مديرية التفتيش الاداري والرؤساء المباشرين متابعة تنفيذ هذه التعليمات والمذكرات السابقة في هذا الموضوع واتخاذ العقوبات اللازمة بحق المستخدمين المخالفين. 

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