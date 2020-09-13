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كبّلهما وسلبهما بقوّة السلاح... فكانت شعبة المعلومات بالمرصاد

13
SEPTEMBER
2020
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

أقدم مجهول على الدخول إلى منزل مواطنة في محلّة وادي الزينة -حيث كانت موجودة مع شخص آخر- وعمل على تكبيلهما مستخدماً أصفاداً حديدية، وسلبهما بقوة السلاح مبلغاً من المال حوالى/1000/$ دولار أميركي و/4/ ملايين ليرة لبنانية وأجهزة خلوية، ثم فرّ إلى جهةٍ مجهولة. 

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لكشف هوية الفاعل، والعمل على توقيفه.

نتيجةً للإستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى:

  • ج. ص. (مواليد عام 1982، لبناني)

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة كميناً محكماً في محلة السعديات، نتج عنه توقيف المشتبه به.

بتفتيشه، ضُبط بحوزته قسم كبير من المبلغ المالي المسروق والهاتفان الخلويان. 

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ عملية السلب.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

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