التيار في زحلة يرد على سيزار المعلوف: كلامه ولدنات ناتج عن معزوفة قديمة لا اساس لها لا في الاخلاق ولا في الحقيقة

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طالعنا اليوم النائب في كتلة القوات سيزار المعلوف عقب كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بتعليق على مواقع التواصل يمكن وصفه بالسخيف والفارغ من المضمون خصوصا انه اتى ردا على كلام مفند موثق كافي وافي لباسيل بشرح الواقع اليوم ويضع النقاط على حروف السياسة القائمة..فمقابل كلام موزون عقلاني سياسي بحت يقابله كلام ولدنات لشخص من المفترض ان يكون ممثلا للشعب وحاملا لهمومه وليس ناقلا لكلام معلوك ناتج عن معزوفة قديمة لا اساس لها لا في الاخلاق ولا في الحقيقة انما اتهامات لا تستند الى براهين والفاظ لا ترتكز الا لقاموس الجهلة...

نعم باسيل صهر يشرف عائلته لانه يعمل من اجل الوطن...نعم باسيل صهر يعرف وجع الناس ويضع خططا لمداواة الجراح ولا يرقص على قبور الشهداء قبل ان تجف دماؤهم...نعم سيظل الصهر الوفي والنائب النشيط وربما سيكون عليل اوهامكم ومخططاتكم البائسة والتاريخ فقط سيشهد على ذلك...

هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر