هل تعاود الحرارة الإرتفاع بداية الأسبوع؟

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يسيطر طقس صيفي حار اعتيادي على لبنان اليوم وغدا ،على أن تعاود درجات الحرارة الإرتفاع بدءاً من يوم الثلاثاء وتستمر لعدة ايام.

تتراوح الحرارة اليوم ساحلاً بين ٢٦ و٣٢ درجة، بقاعا بين ٢٠ و٣٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢١ و٢٨ درجة.، أما الرطوبة ٧٠٪؜ ساحلا

الاثنين: طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة وتسجل ساحلا بين ٢٦ و٣٢ درجة، بقاعاً بين ١٧ و٣٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و٢٧ درجة فيما الأجواء مشمة الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب والرياح جنوبية غربية.

الثلاثاء: طقس صيفي حارة والحرارة ترتفع وتسجل ساحلا بين ٢٦ و٣٣ درجة، بقاعاً بين ١٧ و٤٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢٠ و٣١ درجة فيما الأجواء قليلة السحب والرياح شمالية غربية.