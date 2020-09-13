عناوين الصحف ليوم الأحد 13 أيلول 2020

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الديار: تأليف الحكومة يتأرجح على صفيح الخلافات الساخن حول الهوية والحقائب
تأكيد فرنسي : المبادرة مستمرة ونحن جادّون بها الى خواتيمها
الجيش يحول دون الصدام بــين انصار «الـتيـار» ومجموعات الحراك على طريق «القصر»
النهار: انسداد خطير وتدخّل ماكرون مع برّي لم يبدّده
الأنباء الكويتية: حكومة أديب بين اليوم أو غدٍ.. والعقوبات الأميركية بمواجهة المعرقلين
الثوار نصبوا «المشانق».. والجيش حال دون تصادمهم مع أنصار «التيار»
الشرق الأوسط: تشديد بحريني ـ إسرائيلي على علاقات «تسهم في استقرار المنطقة»
حملة تركية ـ إيرانية ضد الاتفاق... والمنامة تؤكد أن خطوتها «إجراء سيادي وموقف شجاع»