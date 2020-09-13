living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزيرة الدفاع اللبنانية تدعو الجيش لضبط الوضع الأمني على الحدود الجنوبية

13
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الشرق الأوسط: طالبت وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر الضباط والعسكريين اللبنانيين في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان بـ«ضرورة ضبط ومراقبة الوضع الأمني على طول الحدود اللبنانية الجنوبية»، مثنية على جهودهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.

 

وجاءت دعوة عكر خلال جولتها في منطقة الجنوب أمس، حيث عقدت اجتماعات مع قائد قطاع جنوب الليطاني العميد مارون قبياتي وضباط آخرين، ثم جالت مع وفد من كبار الضباط، على طول «الخط الأزرق» بدءا من بوابة فاطمة حتى حدود بلدة الغجر التي تحتل إسرائيل قسماً منها في المثلث الحدودي بين لبنان وسوريا وإسرائيل، وأعطت توجيهاتها إلى الضباط والعسكريين.

 

وجاءت زيارة غجر بعد أيام على تمديد مجلس الأمن الدولي لولاية قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب (يونيفيل) لمدة عام.

 


والتقت عكر قائد القوات الدولية الجنرال ديل كول وقائد القطاع الشرقي، وذلك في مقر الكتيبة الإسبانية العاملة في إطار اليونيفيل في بلدة إبل السقي - قضاء مرجعيون.

 

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout