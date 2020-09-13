وزيرة الدفاع اللبنانية تدعو الجيش لضبط الوضع الأمني على الحدود الجنوبية

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الشرق الأوسط: طالبت وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر الضباط والعسكريين اللبنانيين في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان بـ«ضرورة ضبط ومراقبة الوضع الأمني على طول الحدود اللبنانية الجنوبية»، مثنية على جهودهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.

وجاءت دعوة عكر خلال جولتها في منطقة الجنوب أمس، حيث عقدت اجتماعات مع قائد قطاع جنوب الليطاني العميد مارون قبياتي وضباط آخرين، ثم جالت مع وفد من كبار الضباط، على طول «الخط الأزرق» بدءا من بوابة فاطمة حتى حدود بلدة الغجر التي تحتل إسرائيل قسماً منها في المثلث الحدودي بين لبنان وسوريا وإسرائيل، وأعطت توجيهاتها إلى الضباط والعسكريين.

وجاءت زيارة غجر بعد أيام على تمديد مجلس الأمن الدولي لولاية قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب (يونيفيل) لمدة عام.



والتقت عكر قائد القوات الدولية الجنرال ديل كول وقائد القطاع الشرقي، وذلك في مقر الكتيبة الإسبانية العاملة في إطار اليونيفيل في بلدة إبل السقي - قضاء مرجعيون.